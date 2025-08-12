Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank:

«Der allgemeine Preisdruck durch höhere Zölle ist bisher nicht sehr gross, er nimmt aber zu. Die Kernrate steht schon wieder über 3,0 Prozent und wird weiter steigen. Unternehmen werden auf diesen Zusatzkosten nicht alleine sitzenbleiben. Mit dem Inkrafttreten der reziproken Zölle Anfang August nimmt der Kostendruck nun noch mehr zu. Unternehmen werden ihre Preisüberwälzungspolitik in den kommenden Monaten verstärken. Durch höhere Preise verlieren US-Konsumenten zugleich an Kaufkraft. Der Wachstumsmotor der US-Wirtschaft wird somit weiter an Kraft verlieren. Die Schwächesignale vom Arbeitsmarkt dürften sich verstärken. Auf ihrer Sitzung im September wird die Fed ihren Leitzins senken.»