Ulrich Wortberg, Helaba:

«Keine ​weitere Entspannung an der Inflationsfront: Die Jahresteuerungsrate ist im Februar bei ‌2,4 Prozent konstant geblieben. Auch bei den Kernpreisen hat sich nicht viel getan, hier liegt die Jahresrate bei unverändert 2,5 ​Prozent. ​Das Niveau ist noch zu ⁠hoch und oberhalb des Zwei-Prozent-Ziels ​der US-Notenbank. Zudem gilt ⁠es zu beachten, dass die Zahlen noch vor dem ‌Beginn des Iran-Kriegs erhoben wurden. Seitdem kam es zu einem massiven Anstieg der Öl- und Benzinpreise. ‌Daher ist davon auszugehen, dass die März-Werte ​zur Inflation davon beeinflusst und nach oben getrieben werden. Die vom Krieg verursachten Inflationssorgen haben die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Die heutigen ‌Inflationszahlen werden die ​Erwartungen wohl nicht massgeblich beeinflussen.»