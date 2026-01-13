Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Eines vorweg: Die US-Inflationsrate muss mit ‌gewisser Vorsicht genossen werden. Die Schliessung ‌vieler US-Bundesbehörden von Anfang Oktober bis Mitte November haben noch immer erheblichen Einfluss auf die Messung der Verbraucherpreise. Im Oktober wurden keine Daten erfasst und im November nur teilweise. Somit bleibt auch die Preismessung im Dezember verzerrt. Statt ⁠sich auf verzerrte Details zu konzentrieren, sollte bei der Interpretation der Inflationsdaten auf das grosse Bild geachtet werden. Dieses lautet: Der grosse Inflationsschub aufgrund der höheren ​Zölle blieb bislang aus. Dies gilt insbesondere auch mit ‌Blick auf die Preisentwicklung ohne die volatilen ‍Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate). Die Kernteuerung liegt gegenüber dem November bei 0,2 Prozent und damit unter ​den Erwartungen von 0,3 Prozent. Gleichwohl sollte auch die Kerninflationsrate mehr als Schätzwert aufgefasst werden. Sollte auch weiterhin kein nennenswerter Preiseffekt aufgrund der verhängten Zölle sichtbar ‌werden, hat die Fed grünes Licht für weitere ⁠Zinssenkungen. Zunächst dürften die Notenbanker aber zuwarten. ‌Dies bedeutet, dass die Zinsen auf der nächsten Notenbanksitzung Ende Januar konstant bleiben.»