Elmar Völker, Analyst bei der LBBW:

«Für den späteren Jahresverlauf peilt die Fed weiterhin eine Rückkehr zu Zinssenkungen an, denn die geldpolitische Ausrichtung bremst nach überwiegender Einschätzung noch immer die US-Konjunktur. Und Letztere befindet sich dank der erheblichen Störfeuer durch die Politik von Donald Trump längst nicht mehr in einem so robusten Zustand wie Ende vergangenen Jahres, als die Fed letztmals ihre Zinsen gesenkt hat. Gewachsen sind seither jedoch nicht nur die konjunkturellen Abwärtsrisiken, sondern auch die Aufwärtsrisiken für die Inflation. Die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten birgt das Potenzial, dieses 'Konjunktur-Inflations-Dilemma' der Fed weiter zu verschärfen. Da das genaue Ausmass der Inflationswirkung durch Trumps Zollpolitik weiter im Nebel des Ungewissheit schwebt, ist nach unserer Auffassung eine schnelle Abkehr von der geldpolitischen Wartestellung nicht in Sicht. Wir erwarten, dass die Fed bis zum Jahresende an ihrem aktuellen Leitzinsniveau festhält.»