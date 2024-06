Arthur Jurus, Private Wealth Management ODDO BHF:

Diese Senkung war von den Analysten nicht erwartet worden, aber die Anleger hatten laut den Optionsmärkten mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Letztere erwarten einen SNB-Zinssatz von 1 Prozent im Dezember 2024. Die Unsicherheit über die Weltwirtschaft und die politischen Herausforderungen in Europa bleiben exogene Risiken. Für die SNB betrifft dieses Risiko eine zu starke Aufwertung des Schweizer Franken, die mit einem Rückgang der Importpreise einhergehen würde. Um die Inflation auf unter 1 Prozent zu senken, müsste die importierte Inflation im Jahresvergleich um 1,5 Prozent von derzeit -0,6 Prozent sinken, und das würde eine stärkere Aufwertung des CHF erfordern. Davon sind wir weit entfernt. Bisher haben die vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich seit dem 9. Juni und den Europawahlen zu einer Abwertung des EUR/CHF um 2 Prozent auf 0,95 geführt. Dieses Risiko hält sich in Grenzen, und wir sind EUR/CHF auf Sicht von 6 Monaten neutral, da wir die Zinsdifferenzen für das nächste Jahr angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten für fair halten.