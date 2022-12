Was die Bewertung angeht, so ist der historische Aufschlag für kleinere Unternehmen im Euroraum beim Kurs-Gewinn-Verhältnis vollständig verschwunden. In Bezug auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis werden sie jetzt mit einem Abschlag von 26 Prozent gegenüber grossen Unternehmen gehandelt, dem grössten Abstand seit 2009. "Das hat dazu geführt, dass sie weltweit zu viel attraktiveren Bewertungen gehandelt werden", sagt Barclays-Stratege Emmanuel Cau.