In der Vergangenheit war dieser Effekt zwar noch relativ gering. Selbst in der Stadt Zürich, wo die schweizweit höchsten Verdichtungsgewinne locken, wurden seit 2019 nur 1 bis 1,5 Prozent der bestehenden Einfamilienhäuser pro Jahr in Mehrfamilienhäuser umgewandelt. Mit steigenden Ausnützungsziffern dürfte sich diese Entwicklung allerdings nicht nur in städtischen, sondern auch in den anderen Regionen deutlich beschleunigen.