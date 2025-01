Volkswagen

Besonders beliebt sind VWs in Bister VS. Neun von 25 in der Gemeinde zugelassenen Autos kommen aus Wolfsburg D. In Amden SG sind es 262 von 927 Autos (28,3 Prozent). In Kammersrohr SO tragen 5 von 19 Autos das VW-Logo am Kühler (26,3 Prozent).