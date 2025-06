Klein schlägt gross

Ebenfalls auffällig ist in der Auswertung die Überlegenheit kleiner Digitalanbieter. Am häufigsten auf dem Podest stehen Viac und Descartes Finance. Von den Grossbanken UBS und Raiffeisen schafft es nur gerade ein Anleihenprodukt der früheren Credit Suisse unter die Top Ten, und dies ausgerechnet in der Kategorie der Festverzinslichen, wo kaum mehr Renditen zu holen sind.