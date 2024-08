Platz 6 (Vorjahr: 10): Chenot Palace Weggis, Weggis LU

Technisch gesehen ist das «Chenot Palace» eine Hotelanlage mit 72 Zimmern, einem 5000 Quadratmeter grossen, hochmodernen Medical Spa und einer langgestreckten Liegewiese am Ufer des Vierwaldstättersees. Doch diese Beschreibung greift viel zu kurz. Denn vor allem ist diese Zuflucht eine Bastion des gesunden Lebens, wo man Körper und Geist von allem Überflüssigem befreien kann, seien es Pfunde oder Gedankenspiralen. Das siebentägige Programm «Recover & Energise» ist eine Initialzündung für alle, die jahrelang Raubbau an ihrem Körper betrieben haben und wieder richtig fit werden wollen. So oder so ist man nach einer Kurwoche zu Füssen der Rigi mit seinem Körper wieder per Du und bekommt das notwendige Rüstzeug auf den Weg, dauerhaft an einem Wandel seiner weniger guten Gewohnheiten dranzubleiben. Voraussetzung für dieses transformative Ziel ist, sich ohne Wenn und Aber dem individuell zugeschnittenen Programm aus Detox, Hydrotherapie, Massagen, Fitness, energetischen Behandlungen, Osteopathie, Yoga, Ernährungsberatung und federleichter mediterraner Küche zu unterziehen. George Gaitanos, der wissenschaftliche Leiter, erklärt: «Unser Körper ist in der Lage, bis zu 120 Jahre alt zu werden. Aber während dieser Lebensreise ist es fundamental wichtig, die Funktionalität zu erhalten. Wir Menschen sind auf Verfall programmiert. In den Zellen richten freie Radikale Schäden an der DNA an, die sich nicht von selbst repariert. Der Grundgedanke unserer Methode ist also: Was können wir tun, um das Gesundheitspotenzial jedes einzelnen Gasts freizusetzen und das Altern des Körpers zumindest eine Zeit lang aufzuhalten, besser noch umzukehren?»



Wenn doch nur… die Seestrasse zwischen der Hotelanlage und der privaten Liegewiese am Seeufer nicht wäre. Glücklicherweise ist diese nur schwach befahren und verbindet lediglich das Dorfzentrum mit dem Ortsteil Hertenstein.