Federer versteuert seine Millionen in St. Gallen

Von Federers Vermögen von geschätzt 750 Millionen Franken profitieren seit kurzem die St. Gallerinnen und St. Galler. Der Tennis-Maestro ist diesen Frühling in sein neues Anwesen im steuermilden Kempraten bei Rapperswil am Zürichsee gezogen – in Nachbarschaft anderer Prominenten wie Rock-Legende Tina Turner oder Bier-König Jorge Lemann.