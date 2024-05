Isaac und Laura Perlmutter

Isaac «Ike» Perlmutter, der ehemalige Vorsitzende von Marvel Entertainment, hat mit seiner Frau Laura mehr als zehn Millionen Dollar an einen neuen Trump-Super-Pac namens Right for America gespendet. Perlmutter ist regelmässiger Gast in Trumps Mar-a-Lago-Residenz in Florida. Die Perlmutters haben der America First Action bereits 2020 mindestens 21 Millionen Dollar gespendet.