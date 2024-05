Überflügelt wird McDonald’s nur von der Gategroup. Die Gastro-Gruppe mit Sitz in Kloten hat sich der Airline- und Flughafenverpflegung verschrieben. International setzt der Schweizer Konzern so jährlich 4,7 Milliarden Franken um und ist nach eigenen Angaben der grösste Anbieter in diesem Bereich. Da vieles davon in den Lüften geschieht und die Gruppe das Schweiz-Geschäft nicht aufschlüsselt, konnte sie für diese Grafik jedoch nicht berücksichtigt werden. So reicht es nur für den Titel der heimlichen Königin.