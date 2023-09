3. Immobilie entspricht nicht den eigenen Bedürfnissen

Auch muss man genau abklären, ob die Immobilie zu den eigenen Bedürfnissen passt: Lärmbelastung, Sonneneinstrahlung oder Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Hier macht es Sinn, die Immobilie mehrmals zu besichtigen und am besten zu verschiedenen Tageszeiten und an unterschiedlichen Wochentagen. Es kann sinnvoll sein, eine Tabelle mit Kriterien zu erstellen und diese zu bewerten und zu gewichten. Eine Immobilie kann dann mit diesen Kriterien abgeglichen werden. So findet man rasch und einfach heraus, wie gut die Immobilie zu einem passt.