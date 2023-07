Das Wunder steht auf Platz eins und ist somit (bis jetzt) das grösste Kreuzfahrtschiff, das es weltweit gibt. Gebaut im französischen Saint-Nazaire hat das Schiff eine Kapazität von fast 7000 Passagieren. Sobald die «Icon of the Seas» in See sticht, rutscht die «Wonder of the Seas» auf Platz zwei.