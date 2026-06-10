Börsengehandelte Indexfonds liegen im Trend. Immer mehr private Investorinnen und Investoren setzen auf ETFs und das nicht ohne Grund: Die Produkte sind kostengünstig, transparent und breit diversifiziert. Laut der «ETF-Anlegerstudie Schweiz 2025» der Hochschule Luzern fliesst seit 2021 der Grossteil der Neugelder in der Schweiz in ETFs statt in klassische Anlagefonds. 87 Prozent der heutigen ETF-Anlegerinnen und -Anleger wollen ihr Engagement in den nächsten zwei Jahren sogar weiter ausbauen.