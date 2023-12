Dementsprechend ist auch in den USA die Furcht vor einem Politikfehler der Zentralbank mit 46 Prozent ausgeprägter als in anderen Regionen (Lateinamerika nur 30 Prozent). Gar keine Rolle mehr spielt die Corona-Pandemie: Nur 3,5 Prozent der Befragten fürchten ihre Wiederkehr. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der "Global Survey of Institutional Investors", für die Natixis IM 500 institutionelle Anleger befragte, die zusammen 23,2 Billionen Dollar für öffentliche und private Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Staatsfonds in aller Welt verwalten.