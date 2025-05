In die Rechnung einbezogen wurden nur die Ausgaben vor Ort: Dazu gehören Unterkunft, Lebensmittel und Transport sowie Eintritte bei Sehenswürdigkeiten. Nicht berücksichtigt hat Hellosafe die Anreise, die bei weit entfernten Zielen ebenfalls ins Geld gehen kann. So liegen die meisten der 15 günstigsten Länder in Asien und Afrika. In der nachfolgenden Übersicht: einige der interessantesten Low-Budget-Destinationen.