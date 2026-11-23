Ein 1,7-prozentiges Plus führt die Aktien von ABB zum Wochenauftakt auf 66,46 Franken - ein Aufatmen nach einer längeren Phase sinkender Notierungen. Denn seit dem Allzeithoch bei 89,14 Franken im Juni dieses Jahres waren die Titel des schweizerisch-schwedischen Industriekonzerns bis am vergangenen Freitagabend um 26,7 Prozent gesunken. Allein am letzten Handelstag der zurückliegenden Woche ging es um 4,2 Prozent südwärts - die massive Verkaufswelle im Technologiesektor, namentlich in den USA, hatte auch die ABB-Valoren erfasst.
Daher lassen sich die Avancen am Montag durchaus mit einer Gegenbewegung zum zuletzt schwachen Abschneiden erklären - aber nicht nur: Am Montagmorgen gab ABB die Übernahme des deutschen Luft-, Regel- und Antriebstechnikers Ziehl-Abegg bekannt (mehr dazu hier). «Ziehl-Abegg ergänzt unser bestehendes Motoren- und Antriebsportfolio hervorragend. Gemeinsam können wir unseren Kunden im Bereich Kühl- und Lüftungssysteme ein umfassenderes Komponentenangebot bieten. So können wir noch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen, unsere Position in attraktiven Märkten stärken und profitables Wachstum fördern», sagte Brandon Spencer, Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB, über die Transaktion.
Diese wird von Analysten insgesamt positiv aufgenommen. Sie füge sich gut in die Akquisitionshistorie von ABB ein, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB). ABB kaufe selten Unternehmen, die schon zu den besten auf ihren Gebieten gehören, sondern setze vielmehr auf solide Plattformen mit klaren Verbesserungs- und Synergiepotenzialen - und in genau dieses Muster passe Ziehl-Abegg, so der zuständige ZKB-Analyst, Florian Sager. Er sieht mitunter strukturelles Wachstum und deutliche Margenverbesserungen, sollte die Integration des deutschen Unternehmens in ABB wie gedacht gelingen.
Aus Sicht des zuständigen Vontobel-Analysten, Mark Diethelm erfährt das Produktportfolio der ABB-Sparte «Motion» eine Ergänzung «um hochgradig komplementäre Produkte». Das Akquisitionsmultiple sei hoch, wobei das Zielunternehmen eine geringe Profitabilität aufweise, aber signifikante Kosten- und Umsatzsynergien biete.
Allerdings «Trotz ehrgeiziger Margenverbesserungsziele wird die Transaktion den hohen ROIC von ABB verwässern», so Diethelm weiter. ROIC ist das englische Kürzel für die Kennzahl Rendite auf das investierte Kapital - ein Mass dafür, wie gut es einem Unternehmen gelingt, aus dem eingesetzten Kapital Erträge zu erzielen. Schätzungen sehen den ROIC des Gesamtjahres 2026 von ABB bei 7,4 Prozent, nach 6,8 Prozent im Geschäftsjahr 2025.
Die Verwässerung des ROIC, die Diethelm voraussagt, ist einer der kritischen Punkte, die nach der zum Wochenauftakt bekannt gewordenen Transaktion bleiben. Ein weiteres Fragezeichen steht hinter dem Verkauf der Robotiksparte an den japanischen Technologiekonzern Softbank. China hat Anfang November sein Veto gegen die Veräusserung eingelegt. ABB sucht nun nach einer Lösung. Infrage kommt unter anderem ein Börsengang der Robotik-Division als eigenständiges Unternehmen. Ein solcher war ursprüglich geplant, wurde dann aber zugunsten des Verkaufs an Softbank nicht weiterverfolgt.
An den Ratings und Kurszielen für ABB hat sich unterdessen nichts geändert. 14 Anlageurteile lauten auf «Buy», 23 auf «Hold» und zwei auf «Sell». Das durchschnittliche Kursziel der bei Bloomberg erfassten Analysten beträgt 82,63 Franken und deutet auf einen mittelfristigen Kursgewinn von etwas über 24 Prozent hin.