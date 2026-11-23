Daher lassen sich die Avancen am Montag durchaus mit einer Gegenbewegung zum zuletzt schwachen Abschneiden erklären - aber nicht nur: Am Montagmorgen gab ABB die Übernahme des deutschen Luft-, Regel- und Antriebstechnikers Ziehl-Abegg bekannt (mehr dazu hier). «Ziehl-Abegg ergänzt unser bestehendes Motoren- und Antriebsportfolio hervorragend. Gemeinsam können wir unseren Kunden im Bereich Kühl- und Lüftungssysteme ein umfassenderes Komponentenangebot bieten. So können wir noch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen, unsere Position in attraktiven Märkten stärken und profitables Wachstum fördern», sagte Brandon Spencer, Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB, über die Transaktion.