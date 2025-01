Die Pipeline sei durch die Durststrecke der letzten zwei bis drei Jahren gewachsen, bestätigt Andreas Neumann, Leiter Equity Capital Markets bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). «Bisher war die Unsicherheit und teilweise auch die Volatilität an den Märkten zu gross. In solchen Phasen geht man als Unternehmen nicht an die Börse, schon gar nicht als Türöffner», führt Neumann gegenüber cash.ch aus. Die positive Entwicklung von Unternehmen wie Galderma, das 2024 an die Börse ging, habe das Interesse an weiteren Börsengängen gesteigert. Die Aktie von Galderma hat sich seit März 2024 im Wert fast verdoppelt.