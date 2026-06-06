Wer in den Schweizer Bergen eine Ferienwohnung kaufen möchte, braucht ein dickes Portemonnaie. Im ersten Quartal 2026 stiegen die Preise für Zweitwohnungen in Alpendestinationen um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit Ende 2019 haben sie sich um 45 Prozent erhöht. Die Preise in den Bergen steigen damit deutlich stärker als im Rest des Landes. Das zeigt der neue Swiss Alpine Property Focus der Grossbank UBS, der 35 Destinationen in den Schweizer Alpen analysiert.