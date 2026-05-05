Die Unterstützung durch die Unternehmen selbst ist für Aktienbullen ein willkommenes Zeichen, nachdem der S&P 500 im April um 10 Prozent gestiegen ist – der beste Monat seit 2020. Der starke Anstieg im vergangenen Monat hat jedoch Bedenken geschürt, dass die Rallye an Fahrt verlieren könnte, da die Waffenruhe im Iran fragil bleibt und der Markt sich im Mai einer schwierigen Saison gegenübersieht.