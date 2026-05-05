Während Anlegerinnen und Anleger beginnen, sich zu fragen, ob der rasante Anstieg der US-Aktien an Schwung verliert, zeigt sich einer der wichtigsten Marktteilnehmer weiterhin unerschütterlich: US-Unternehmen selbst.
Laut Daten von Birinyi Associates kündigten S&P-500-Unternehmen in den vier Monaten bis April Rückkaufprogramme im Volumen von 665 Milliarden Dollar an – der höchste Wert zu Jahresbeginn aller Zeiten. Allein Apple gab am Donnerstag ein 100-Milliarden-Dollar-Programm bekannt, um Investoren während des Führungswechsels zu beruhigen.
Und der Trend wird voraussichtlich anhalten: Die genehmigten Rückkäufe könnten 2026 1,55 Billionen Dollar erreichen – ein neuer Rekord, der das Vorjahresniveau übertrifft. Das ist ein wichtiges Vertrauenssignal, besonders in einer Zeit, in der Bewertungskennzahlen hoch erscheinen und Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen steigender Ölpreise besteht.
Wichtige Nachfragequelle - jedoch nicht ohne Kritik
«Das Ausmass und die Breite der Rückkaufankündigungen sind ein Signal aus den Vorstandsetagen, dass sie mit voller Kraft vorangehen», sagte Jeff Rubin, Präsident von Birinyi Associates. «Das beispiellose Engagement der US-Unternehmen, weiterhin eigene Aktien zurückzukaufen, zeigt das Vertrauen in ihre Gewinne, Umsätze und Cashflows.»
Die Unterstützung durch die Unternehmen selbst ist für Aktienbullen ein willkommenes Zeichen, nachdem der S&P 500 im April um 10 Prozent gestiegen ist – der beste Monat seit 2020. Der starke Anstieg im vergangenen Monat hat jedoch Bedenken geschürt, dass die Rallye an Fahrt verlieren könnte, da die Waffenruhe im Iran fragil bleibt und der Markt sich im Mai einer schwierigen Saison gegenübersieht.
Seit 1928 war der Mai für den S&P 500 der drittschlechteste Monat – was die alte Börsenweisheit «Sell in May and go away» (Verkaufe im Mai und verschwinde bis Oktober) untermauert. Aktienrückkäufe bieten jedoch eine stabile Nachfragequelle, unabhängig vom Kursniveau, und helfen, mögliche Marktrückgänge abzufedern.
Aktienrückkäufe sind seit der Finanzkrise eine der wichtigsten Nachfragequellen für US-Aktien. Sie verringern das Angebot an ausstehenden Aktien und steigern so den Gewinn pro verbleibender Aktie.
Doch die Praxis ist nicht unumstritten: Kritiker argumentieren, dass Rückkäufe nur kosmetische Massnahmen seien, die keine Auswirkung auf den Gesamtgewinnpool hätten und fehlende Investitionsmöglichkeiten verschleiern. Im Januar erliess US-Präsident Donald Trump eine Exekutivverfügung, die Aktienrückkäufe und Dividenden für bestimmte Rüstungsunternehmen einschränkt.
Zyklische Sektoren leisten überproportionalen Beitrag
Angesichts der Unsicherheit durch den Iran-Krieg, die Wall-Street-Investoren belastet, könnten Rückkäufe die Gewinnrevisionen US-amerikanischer Unternehmen stützen, so Andrew Greenebaum, Senior Vice President für Aktienforschung bei Jefferies.
«Viele Marktteilnehmer erwarten, dass der Konflikt die Gewinnschätzungen für Aktien insgesamt nach unten drückt», sagte Greenebaum. Rückkäufe könnten dazu beitragen, mögliche negative Auswirkungen auf die Gewinne abzumildern.
Laut seinen Daten verlagern sich die Rückkäufe weg vom Technologie-Sektor – eine Entwicklung, die «dem Markt helfen könnte, sich wieder breiter aufzustellen». Obwohl Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen über 45 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, waren sie nur für 38 Prozent der Rückkäufe verantwortlich (Stand: Ende Dezember). Gleichzeitig entfielen 44 Prozent des Rückkaufvolumens auf zyklische Sektoren wie Energie, Finanzen, Industrie und Rohstoffe – obwohl diese nur etwa ein Viertel des Index ausmachen.
«Mehrere der traditionellen zyklischen Sektoren leisten einen überproportionalen Beitrag zu den Rückkäufen im Vergleich zu ihrem Index-Gewicht», erklärte Greenebaum. «Das bedeutet, dass der gewinnsteigernde Effekt der Rückkäufe diese Sektoren relativ begünstigen sollte – vorausgesetzt, alles andere bleibt gleich.»
Mit dem Ende der Berichtsaison für das erste Quartal beenden viele Unternehmen ihre handelsfreie Phase. Laut dem Rückkauf-Desk von Goldman Sachs befinden sich derzeit etwa 40 Prozent der Unternehmen in der sogenannten «offenen Rückkaufphase», die voraussichtlich bis zum 12. Juni andauert.
«Man hört viel darüber, dass Privatanlegerinnen und -anleger die Dip-Käufer sind – aber die ultimativen Dip-Käufer sind die Unternehmen selbst», so Rubin von Birinyi.
(Bloomberg/cash)