Die Nummer eins, Unione Farmaceutica Distribuzione, stellt mit einer Dividendenrendite von 9,5 Prozent selbst die an der SIX kotierten Adecco mit 8,7 Prozent oder Swiss Re mit 7,5 Prozent in den Schatten. Das Unternehmen aus dem Tessin ist Distributor von Medikamenten und wird von der an der SIX kotierten Galenica-Gruppe kontrolliert.