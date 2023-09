Bei ausserbörslichen Investments gelten dieselben Regeln, wie an der Börse: Anleger sollten sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, in das investiert wird. So kann er auch seine Risikofähigkeit selbst einschätzen. Die an der SIX kotierten Unternehmen publizieren meist pro Quartal einen Bericht zum Geschäftsverlauf und generieren viel News. Dies fehlt bei den nichtkotierten Unternehmen, die in der Regel einmal pro Jahr ihren Zahlenkranz veröffentlichen.