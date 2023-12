Verhaltene Auslandnachfrage

Etwas verzerrt werden die Zahlen 2024 durch sportliche Grossereignisse wie die Sommerolympiade in Paris oder die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland. Das IOC und die UEFA als Organisatoren dieser Anlässe haben bekanntlich ihren Hauptsitz in der Schweiz, so dass die entsprechenden Lizenzeinnahmen die hiesige Wachstumsrate etwas nach oben drücken werden.