Ungefähr 100 Jahre später, also in den 1950er bis in die 1970er Jahre, erzielte ein sehr gut erhaltener Basler Taube Brief circa 10‘000 bis 20‘000 Franken. Von 1970 bis in die 1990er Jahre erzielt ein schön erhaltener Brief mit einer Basler Taube zwischen 30‘000 und 50‘000 Franken. Seit dem Jahr 2000 kann ein Top Brief mit einer Basler Taube zwischen 50‘000 und 100‘000 erzielen, wie die Geschichte gezeigt hat.