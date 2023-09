US-Rezession könnte Bild schlagartig ändern

Wie attraktiv Obligationen geworden sind, zeigt auch ein Blick auf die Obligationen am Schweizer Markt. So bringen ABB-Anleihen eine Rendite von 4 Prozent, welche deutlich über der aktuellen Dividendenrendite der Aktie von 2,54 Prozent liegt. Diese höheren Renditen haben in den letzten Wochen auch zu einem starken Interesse unter privaten wie institutionellen Investoren an Schweizer Unternehmensanleihen geführt.