Aristokraten und vor allem Könige im Reich der Dividenden findet man vor allem in «Corporate America». Das hat mit der langen Dividendengeschichte und der Shareholder-Kultur in den USA zu tun, aber auch mit dem regulatorischen und stabilen Umfeld für die Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheit und Energieversorgung. In Europa gibt es keine Dividenden-Könige. In der Schweiz hat Roche immerhin in den letzten 31 Jahren die Dividende kontinuierlich erhöht.