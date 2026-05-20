Ein tieferer Blick in die Befragung zeigt laut Moneypark, dass für die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen, die in einer Wohnung in der Stadt leben, der Wunsch nach Veränderung am grössten ist. Sie seien zudem am Kaufwilligsten wenn es um den Erwerb von Wohneigentum gehe - über 70 Prozent in dieser Altersgruppe wünschen sich ein Wohneigentum und viele sparen planmässig dafür. Gleichzeitig wollen aber nur wenige der langjährigen Eigentümer ihre Immobilie verkaufen, was das Angebot knapp hält. Auch die hohen Finanzierungsanforderungen sind ein Hindernis.