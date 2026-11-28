Das hielt Chanel nicht davon ab, eine satte Dividende auszuschütten. Das Modehaus mit dem Doppel-C-Logo zahlte für das vergangene Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von 5,75 Milliarden Dollar an die Aktionäre und damit an die Familie Wertheimer aus. Das von Gabrielle «Coco» Chanel gegründete Haus setzt weiterhin auf den Ausbau seines Boutiquenetzes: 40 Neueröffnungen verzeichnete man im vergangenen Jahr, rund 30 weitere sind für 2026 geplant. So erhielt etwa die Zürcher Bahnhofstrasse jüngst einen neuen Flagshipstore auf drei Etagen und 575 Quadratmetern. Hinter dem Modehaus steuern die Wertheimer-Brüder ein komplexes Finanzgeflecht. Ihr Family Office Mousse Partners mit Sitz auf den Bermudas und unter der Leitung ihres Halbbruders Charles Heilbronn kontrolliert ein Kaskadensystem von Holdinggesellschaften von den Kaimaninseln bis nach Grossbritannien.