Nicht nur das Gesamtvermögen der 300 Reichsten in der Schweiz steigt, auch das Vermögen an der Spitze legt kräftig zu - und das nicht zu knapp. 271 Milliarden Franken summiert der exklusive 10er Club, wie die neueste Liste der 300 Reichsten der «Bilanz» zeigt. Das sind rund 19 Prozent mehr als noch im Vorjahr.
Neu im erlauchten Kreis befinden sich die Familie des Stahlmagnaten Lakshmi Mittal und Palantir-Mitgründer Alexander Karp. Die Familie Blocher derweil, legt ein Comeback der Sonderklasse hin.
1) Aponte - Eine Familie macht die Schweiz zur Schifffahrtsnation (39 bis 40 Milliarden Franken Vermögen)
Für das Reederei-Unternehmen MSC und die Familie Aponte war die Eigentumsübertragung von Gründer Gianluigi (86) und seiner Frau Rafaela (81) an ihre beiden Kinder Alexa und Diego das zentrale Ereignis des Jahres. Der Patriarch bleibt Exekutivdirektor der grössten Reedereigruppe der Welt, während sein Sohn als Präsident und seine Tochter als Finanzchefin fungieren.
Der Blick auf die Flotte ist beeindruckend: 2026 verfügte das Unternehmen erstmals über mehr als 1000 Schiffe (gegenüber rund 900 im Vorjahr), was zu einer deutlichen Aufwertung der Gruppe führte. Damit behauptet sich der Genfer Seefahrtsriese weit vor seinem schärfsten Konkurrenten, der dänischen Maersk – mit einem Weltmarktanteil am Containerverkehr von 21,5 Prozent.
Für das Jahr 2026 fallen die Geschäftszahlen solid aus: Nach einer Verlangsamung 2025 setzte ab dem zweiten Quartal 2026 eine Erholung ein. Im Juli wurde mit 17,3 Millionen TEU (20-Fuss-Standardcontainer) ein neuer Höchstwert bei den Containerverschiffungen verzeichnet. Im Bereich der Hafenterminals agiert die Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Terminal Investment Limited (TIL) expansiv. Sie schloss etwa den Kauf des Terminals Portuario de Paracas in Peru für rund 200 Millionen Dollar ab.
Für MSC war das Jahr auch geprägt von der Übernahme der Hirslanden-Klinikgruppe. Das Genfer Unternehmen war bisher gemeinsam mit dem Richemont-Granden Johann Rupert an Mediclinic beteiligt, zu der Hirslanden gehörte. Weltweit beschäftigt die MSC-Gruppe über 200’000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Genf. Über die MSC Foundation engagiert sich die Familie Aponte im Meeres- und Umweltschutz sowie im humanitären Bereich, unter anderem durch die Finanzierung der Hilfsorganisation Mercy Ships. Darüber hinaus unterstützt die Gruppe den Sport mit dem Sponsoring des Servette FC und des Genève-Servette Hockey Club.
2) Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé- Roche-Dynastie baut auf den Standort Basel (35 bis 36 Milliarden Franken)
Die Roche-Erben André Hoffmann und Jörg Duschmalé waren persönlich zugegen, als in der festlich hergerichteten Baugrube in Basel der Grundstein für ein neues Zentrum zur Herstellung synthetischer Wirkstoffe gelegt wurde. Fast 800 Millionen Franken investiert Roche in das Projekt. Mit der Summe und der familiären Präsenz setzte der Pharmakonzern ein weiteres Zeichen für den Standort Schweiz. Roche steckte nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren rund 41 Milliarden Franken in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur.
Die Familienaktionäre, darunter auch Maja Hoffmann, die Präsidentin des Locarno Film Festival, profitieren derweil von einem anhaltenden Dividendensegen. Für 2025 wurde die Ausschüttung zum 39. Mal in Folge erhöht und spülte rund 760 Millionen in die Familienkasse. Zudem waren die Roche-Papiere äusserst beliebt in den vergangenen zwölf Monaten. Sie legten fast 36 Prozent zu. Pharmawerte sind in unruhigen Zeiten gesucht.
André Hoffmann (68) ist als Familiensprecher und Vizepräsident die grosse Konstante im Unternehmen: Seit 30 Jahren gehört er dem Verwaltungsrat an. Gefordert ist er auch in seiner Rolle als Co-Vorsitzender des WEF, wo er nach Führungsquerelen den Governance-Reformprozess vorantreiben muss. Durch die Umwandlung der Genuss- in Partizipationsscheine wurde bei Roche zwar die Kapitalstruktur modernisiert, die Machtverhältnisse blieben aber unangetastet. Der Aktionärspool um die Familienzweige Hoffmann und Oeri kontrolliert weiterhin knapp 65 Prozent der Stimmen.
Maja Oeri und Melchior Oeri halten ausserhalb des Pools je rund 3,8 Prozent. Im Verwaltungsrat wird die Oeri-Linie von Jörg Duschmalé vertreten. Auch in fünfter Generation sind die Nachfahren eng mit Basel verbunden. Davon zeugen neben Kunst- und Kulturförderung vielfältige Engagements, die vom Basler Zoo über das Gourmetrestaurant Stucki bis zum Fussballclub Basel reichen.
3) Andrea Pignataro - Unverzichtbar für die Finanzwelt (33 bis 34 Milliarden Franken)
Schnelligkeit war schon immer ein Schlüsselelement im Denken von Andrea Pignataro. Der aus Bologna stammende 56-Jährige mit Wohnsitz St. Moritz hat die geschwindigkeitsoptimierte Analyse von Finanzdaten zum Dreh- und Angelpunkt seines Imperiums gemacht. Die ION Investment Corporation, die Luxemburger Holdinggesellschaft hinter seinem Unternehmensnetz, steigerte ihr Eigenkapital per Ende 2025 um 5 Milliarden auf mehr als 35 Milliarden Euro.
Auch verfolgt die Gruppe eine offensive Akquisitionspolitik: Ziel sind vielversprechende oder etablierte Akteure in den Zielmärkten. In Italien investierte der Unternehmer innert weniger Jahre fünf Milliarden Euro, um die Kontrolle über führende Technologieunternehmen der Kreditbranche wie Cerved und Cedacri zu übernehmen. Erstgenanntes Unternehmen ist auf Wirtschafts- und Finanzinformationen von Firmen spezialisiert, während Cedacri eine bedeutende IT-Plattform für Core Banking betreibt.
Die Wachstumsstrategie folgt auch einer finanziellen Logik: Es gilt, ausreichend Liquidität bereitzuhalten, um den Zinsverpflichtungen aus den im Laufe der Zeit angehäuften Bankverbindlichkeiten nachzukommen. Die Holding von Andrea Pignataro trägt fast elf Milliarden Euro an Schulden, die grösstenteils von ihren eigenen Kunden aufgenommen wurden. So drohten gleich auf drei Kontinenten Vermieter den Büros der ION Group mit Räumung. Der Londoner Fintech-Konzern hat Zahlungen versäumt. Es sei alles geregelt, beruhigte ION im September.
Doch der Schaden ist angerichtet – Gerüchte über Liquiditätsprobleme machen die Runde. Das werden die Kunden nicht gerne hören. Zu diesen zählen globale Konzerne wie Amazon, Microsoft oder Daimler. Fast 30 Prozent der weltweiten Zentralbanken – wobei die Bank of Canada als neuestes Mitglied hinzukam – sowie die grössten internationalen Bankinstitute, darunter die UBS, gehören ebenfalls zu den Kunden.
4) Gérard Wertheimer - Im Währungsdilemma (32 bis 33 Milliarden Franken)
Der Luxusgüterkonzern Chanel, der von Alain (78) und Gérard (75) Wertheimer kontrolliert wird, veröffentlicht seine Zahlen nur einmal jährlich. Jeweils Ende Juni legt das Unternehmen Rechenschaft ab über das vorangegangene Geschäftsjahr. Für 2025 weist der französische Luxuskonzern mit Sitz in London ein leichtes Umsatzwachstum von zwei Prozent auf etwas mehr als 19 Milliarden Dollar aus, verzeichnet jedoch beim Reingewinn einen Rückgang um mehr als 14 Prozent auf 2,9 Milliarden.
Grund für die Delle sind laut Geschäftsbericht «Währungsverluste im Zusammenhang mit der Umrechnung von Finanzaktiven und -passiven sowie eine höhere Steuerlast». Die französische Marke «verbuchte 2025 Nettowährungsverluste von 442,9 Millionen Dollar, was vor allem auf die Abschwächung des US-Dollars und auf kurzfristige, auf Dollar lautende Anlagen der Chanel Limited zurückzuführen ist». Die Luxusbranche navigiert seit drei Jahren in unruhigen Gewässern, und der Krieg im Iran hat den Markt geschwächt.
Das hielt Chanel nicht davon ab, eine satte Dividende auszuschütten. Das Modehaus mit dem Doppel-C-Logo zahlte für das vergangene Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von 5,75 Milliarden Dollar an die Aktionäre und damit an die Familie Wertheimer aus. Das von Gabrielle «Coco» Chanel gegründete Haus setzt weiterhin auf den Ausbau seines Boutiquenetzes: 40 Neueröffnungen verzeichnete man im vergangenen Jahr, rund 30 weitere sind für 2026 geplant. So erhielt etwa die Zürcher Bahnhofstrasse jüngst einen neuen Flagshipstore auf drei Etagen und 575 Quadratmetern. Hinter dem Modehaus steuern die Wertheimer-Brüder ein komplexes Finanzgeflecht. Ihr Family Office Mousse Partners mit Sitz auf den Bermudas und unter der Leitung ihres Halbbruders Charles Heilbronn kontrolliert ein Kaskadensystem von Holdinggesellschaften von den Kaimaninseln bis nach Grossbritannien.
5) Familie Mittal - Das Imperium aus Stahl (27 bis 28 Milliarden Franken)
Ein Faible für die Bündner Bergwelt beweist der indischstämmige Industrielle Lakshmi Mittal (76) seit vielen Jahren bei regelmässigen Abstechern nach St. Moritz. Oberhalb des mondänen Ferienorts liessen er und Gattin Usha (76) sich vor vielen Jahren schon im Umschwung des abgerissenen legendären Hotels Chantarella ein Chalet aufs Hochplateau setzen. Eine mit seinen Initialen kaschierte Firma namens LNM Corporate Services domiziliert diskret talabwärts beim Advokaten Ramiro Pedretti in der Via Maistra.
LNM Holdings hiess früher auch die Gesellschaft, die ArcelorMittal, den weltgrössten Stahl- und Bergbaukonzern, steuerte, für den gegen 125’000 Mitarbeitende in fünf Dutzend Ländern etwa 61 Milliarden Dollar Umsatz schaffen. Formaljuristisch lenkt die Familie Mittal ihre Fabriken mit rund 57 Millionen Tonnen Stahlproduktion und dem Abbau von etwa 49 Millionen Tonnen Eisenerz von Luxemburg aus. Dort hat der Clan mit den Firmen Lumen und Nuavam Investments Depots für rund 340 Millionen ArcelorMittal-Aktien eingerichtet. Mit diesem Paket kontrolliert die Familie aktuell 43,88 Prozent des Konzerns.
Dass der Patriarch seine Villa am St. Moritzer Hausberg inzwischen zum Hauptwohnsitz erkoren hat, blieb zunächst unbemerkt. Verschärfte Steuergesetze in Grossbritannien wiesen wohl den Weg auch für Mittals ins Engadin. Sohn Aditya Mittal (50) lässt über den Familienanwalt Pedretti aktuell auch Baupläne für ein Domizil an der Via Tinus einreichen. Aditya ist seit rund 30 Jahren im Konzern tätig, war Finanzchef, verantwortlich für Fusionen und Übernahmen und leitete das Europa-Geschäft. Im Rampenlicht stand lange auch dessen Ehefrau Megha Mittal (50). Die Mutter von zwei Kindern hatte 2009 die legendäre Modeikone Escada aus der Konkursmasse übernommen, zehn Jahre lang – wenig erfolgreich – revitalisieren wollen und dann kalifornischen Finanzinvestoren überlassen.
6) Familie Safra - Die Banker-Dynastie expandiert (26 bis 27 Milliarden Franken)
Die Familie Safra baut ihr Finanz- und Industrieimperium weiter aus. Innerhalb des Familienclans leitet Jacob Safra die Banken- und Immobiliengeschäfte in Europa und den USA, während sein Bruder David Safra die Aktivitäten in Brasilien und Südamerika (Banco Safra) steuert. Ihre Mutter Vicky (74) wohnt weiterhin zurückgezogen in Crans-Montana im Kanton Wallis. Das US-Magazin «Forbes» zählt sie zu den 20 reichsten Frauen weltweit.
In der Schweiz hat die Basler Privatbank J. Safra Sarasin die Übernahme der verbleibenden 28,69 Prozent der Anteile an der dänischen Onlineplattform Saxo Bank von Gründer Kim Fournais abgeschlossen und ist nun deren Alleineigentümerin. Die Basler Bank wies einen Jahresreingewinn von etwas mehr als 522 Millionen Franken aus und setzte die Wachstumsstrategie fort. Mitte September eröffnete sie in Athen zudem eine neue Niederlassung für in Griechenland wohnhafte Kundinnen und Kunden.
Die gesamte J. Safra Group verwaltet mittlerweile weltweit mehr als 590 Milliarden Dollar. Während die Banco Safra ihre Marktanteile in der Vermögensverwaltung und im Firmenkreditgeschäft ausbaut, investiert der gemeinsam mit der Familie Cutrale gehaltene Lebensmittelriese Chiquita Brands International massiv in die Entwicklung umweltfreundlicher Plantagen. Allerdings kämpft das Unternehmen aktuell an einer anderen Front. Das Klimaphänomen El Niño und kriegsbedingt höhere Kosten könnten im nächsten Jahr zu höheren Bananenpreisen führen, sagte Chiquita-Konzernchef Carlos López Flores Ende Oktober gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. 2027 könnte zum schwierigsten Jahr für die Branche seit Jahrzehnten werden. Im Übrigen setzt Alberto Safra, der dritte Bruder im Bunde, seine eigenständige Entwicklung über seine Vermögensverwaltungsgesellschaft ASA Investments fort. Er trat Ende 2019 aus dem Verwaltungsrat der Banco Safra aus.
7) Familie Blocher - Comeback-Qualitäten (23 bis 24 Milliarden Franken)
Scheinwerfer an und alle Blicke auf den Hauptdarsteller: Mit alt Bundesrat Christoph Blocher (86) ging gerade die 1000. Folge der wöchentlichen «Teleblocher»-Ausgabe über die Sendemasten. Und mit einem Schachzug festigt der Nebenerwerbs-Medienmogul vom Zürichsee fast zeitgleich den Einfluss seiner Familie auf die öffentliche Darstellung. Blochers Vermögensverwaltungsvehikel Robinvest nämlich transferierte, unter Regie seiner Tochter Rahel (50), die eigene Zeitungshaus AG mit deren 23 regionalen Anzeigenblättern an das neu als Interact Media Group firmierende frühere Nachrichtenportal Nau.
Von der Teilhabe an diesem sich selbst so titulierenden «innovativsten Medienunternehmen der Schweiz» profitieren auch die drei weiteren Kinder des Patriarchen, insbesondere die erstgeborene Magdalena Martullo-Blocher (57). Die HSG-Ökonomin zieht als SVP-Nationalrätin Strippen in der Landespolitik und buhlt um wohlwollenden Support. Zum Bundesrat gewählt, überliess der Vater von vier Kindern damals seinen Nachkommen die Ems-Chemie mit Sitz im bündnerischen Domat/Ems. Das Quartett zerlegte bald das familiäre Tafelsilber: Das Kerngeschäft teilten die drei Töchter unter sich auf; Stammhalter Markus Blocher (55) spaltete den Ableger Dottikon ES ab und entwickelt den Pharmazulieferer auf eigene Rechnung.
Jeweils Multi-Milliarden-Vermögen verbuchen inzwischen längst alle vier, wobei es Schwankungen bei der jeweiligen Marktkapitalisierung gibt. Markus Blocher, der Gewinner des Jahres 2025, schreibt mit Dottikon ES aktuell rund eine Milliarde weniger Wert als im Vorjahr. Ein gigantisches Kursplus verzeichnet das Blocher-Trio unter Führung von Ems-Chefin Magdalena. Rund 55 Prozent hat die Aktie auf Jahresbasis zugelegt. Ems ist mittlerweile 20 Milliarden Franken wert. Mit je einem knappen Drittel partizipieren Magdalena und Rahel. Mit gut zehn Prozent ist Miriam Baumann-Blocher (51) beteiligt.
8) Familie Jorge Leman - Spiel,Satz, Sieg (18 bis 19 Milliarden Franken)
Der in Rio de Janeiro geborene ehemalige Investmentbanker Jorge Lemann (87) lebt heute diskret am oberen Zürichsee. Das heisst nicht, dass sich der sechsfache Familienvater nicht auch unter die Leute begibt: Seine Tochter Lara (32) feierte vor gut vier Jahren ihre glanzvolle Hochzeit im Schloss Rapperswil. Einer seiner Nachbarn am See ist Ex-Tennisstar Roger Federer, mit dem er gut befreundet ist. Die beiden schlagen gerne auch mal ein paar Bälle auf dem eigens angelegten Tennisplatz vor Lemanns Villa.
Lemann ist selber ein guter Tennisspieler, er war in jungen Jahren in Brasilien fünf Mal Landesmeister, und auch in der Schweiz holte er 1962 den Meistertitel. Sein Vermögen verwaltet der Clanchef zu einem bedeutenden Teil über die von ihm mitgegründete Investmentfirma 3G Capital. Werthaltigster Vermögensteil ist seine Beteiligung an AB InBev, dem grössten Bierkonzern der Welt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen tüchtig an Wert zugelegt: Der Kurs ist innert Jahresfrist um über 38 Prozent gestiegen. AB InBev ist aktuell 136 Milliarden Euro wert.
Sohn Paulo Alberto Lemann (58) vertritt den Grossaktionär im Verwaltungsrat von AB InBev. Von den Kindern aus zweiter Ehe zeigt Sohn Marc (34) am meisten vom Unternehmergeist des Vaters. Etwa als Gründer der Investmentgesellschaften Maai und Go4it, die unter anderem in Sporttechnologie und digitale Medien investieren. Zudem gehört Marc mit rund sechs Prozent zu den grössten Aktionären des Schweizer Turnschuh-Unternehmens On, wo ja auch Roger Federer investiert ist. Das Börsenglück war On im letzten Jahr allerdings nicht hold: Der Kurs hat in den vergangenen zwölf Monaten um über 20 Prozent nachgegeben. Auch Jorge Lemann ist gross ins Sportschuhbusiness eingestiegen: Im Mai 2025 hat 3G das US-Unternehmen Skechers für rund 9,4 Milliarden Dollar übernommen. Jene Marke, für die Weltfussballer Harry Kane die Werbetrommel rührt.
9) Familie Bertarelli - Hart am Wind (17 bis 18 Milliarden Franken)
Ernesto Bertarelli (61) und der America’s Cup: Das erscheint fast wie eine unendliche Geschichte – mit Höhen und Tiefen. Gleich zweimal holte er mit Alinghi den America’s Cup für die Schweiz, in den Jahren 2003 und 2007. Danach folgten ein juristischer Hickhack mit der Konkurrenz und ein vorläufiger Rückzug. Das Comeback 2024 verlief nicht wie erhofft: Schon im Halbfinal war Schluss. Nach einigem Hin und Her entschied sich Alinghi schliesslich, 2027 am America’s Cup in Neapel teilzunehmen. An der 38. Austragung wird man neu als Tudor Team Alinghi antreten. Den Anteil des vorherigen Partners Red Bull, der mit 50 Prozent an Alinghi beteiligt war, kaufte Bertarelli zurück.
Ernestos Schwester Dona (58) hat sich international ebenfalls einen Namen als Segelsportlerin gemacht und schon bedeutende Titel gewonnen. Das Family Office der Bertarellis heisst B-Flexion und ist in Bereichen wie Pharma, Immobilien und Technologie investiert. Besonders erfolgreich war zuletzt Boston Pharmaceuticals, die vom Pharmakonzern GSK für ein Medikament gegen Lebererkrankungen eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden Dollar erhielt. Inklusive weiterer möglicher Meilensteinzahlungen könnte der Erlös bis zu zwei Milliarden Dollar betragen. Positiv im Portfolio entwickelt sich laut einem Sprecher auch die Strategic Investment Group, ein Vermögensverwalter für institutionelle Kunden.
Ernesto und Dona Bertarelli stehen zudem gemeinsam an der Spitze der Bertarelli Foundation. Diese fördert Projekte, die unterschiedliche Themen abdecken: vom Schutz der Weltmeere über Spitzenforschung in der Neurologie bis hin zu Bildungsinitiativen in verschiedenen Ländern. Jüngst beleuchtete etwa ein von der Stiftung mitfinanzierter Bericht die finanziellen Risiken von Tiefseeprojekten. Die Familie Bertarelli begründete ihr Milliardenvermögen, indem sie den Schweizer Biotech-Pionier Serono aufbaute und 2006 an Merck verkaufte.
10) Alexander Karp - Langlauf und Tai-Chi als Ausgleich (16 bis 17 Milliarden Franken)
Geopolitische Krisen treiben den Umsatz des Tech-Giganten Palantir in schwindelerregende Höhen. Mitgründer und CEO Alexander Karp (59) sprach bei der Präsentation der Geschäftszahlen von Resultaten «aus einer anderen Welt». Palantir, deren Aktienwert sich in den letzten zwei Jahren vervielfacht hat, durchforstet riesige Datenmengen und stellt Verbindungen zwischen Personen, Orten und Organisationen her. Neben Unternehmen gehören viele Regierungen und deren Militärs zur Kundschaft des Konzerns, zu dessen Gründern und Grossaktionären auch der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel gehört.
Kritiker bemängeln, dass durch den Einsatz von Palantir-Produkten detaillierte Profile von Personen entstehen, insbesondere bei Behörden. In den Vereinigten Staaten arbeiten beispielsweise neben dem Militär die Einwanderungs- und Zollbehörden mit Palantir. Anfang November teilten sowohl der französische Geheimdienst als auch der deutsche Verfassungsschutz mit, dass sie von Palantir auf den französischen Tech-Konzern ChapsVision umsatteln.
Karp ist in Liechtenstein in der Gemeinde Gamprin-Bendern angemeldet. Er lebt noch zur Miete in einer Villa, baut derzeit in der liechtensteinischen Gemeinde Schaan aber ein Anwesen auf einem fast 6000 Quadratmeter grossen Grundstück. Der meist von viel Sicherheitspersonal umgebene Unternehmer kann im Winter im Ländle einem seiner liebsten Hobbys nachgehen: dem Langlauf. Allerdings ist der Tech-Mogul viel auf Reisen. Gemäss dem jüngsten Palantir-Geschäftsbericht verursachten Karps Flüge im Privatjet im Geschäftsjahr 2025 Spesen von mehr als 17 Millionen Dollar. Karp, der einen Abschluss in Jura von der Stanford University und einen Doktortitel in Sozialtheorie von der Goethe-Universität in Frankfurt besitzt, praktiziert – als Ausgleich zur Vielfliegerei – die meditative chinesische Kampfkunst Tai-Chi.