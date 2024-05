USA

Die ausgesetzte Waffenlieferung an Israel umfasst nach Angaben von US-Vertretern 1800 2000-Pfund-Bomben (907 kg) und 1700 500-Pfund-Bomben im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar. Die Entscheidung sei wegen Bedenken über den «Endzweck der 2000-Pfund-Bomben und die Auswirkungen, die sie in dicht besiedelten städtischen Gebieten (wie Rafah) haben könnten», gefallen, hiess es. Allerdings seien noch immer US-Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar für Israel in der Pipeline.