Die Landesregierung hat am Freitag ihre Vorschläge für eine Verschärfung der Bankenregulierung veröffentlicht. Mit dem Reformpaket, das in erster Linie die systemrelevanten Banken UBS, Postfinance, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank betrifft, will die Regierung den Finanzplatz wetterfester machen. Mit weitreichenden Auswirkungen auf das Geschäft wird höchstens für die Grossbank UBS gerechnet.