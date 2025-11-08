Die Detailhändler ringen um Kunden und Marktanteile: Wer durch eine Migros-Filiale läuft, sieht inzwischen überall gelbe Tiefpreis-Schilder. Vor gut einem Jahr hat die Migros angekündigt, die Preise für tausend Alltagsprodukte auf Discount-Niveau zu senken. Diese Zahl habe man im Mai erreicht, sagt der orange Riese auf Anfrage. «Die Nachfrage nach Tiefpreis-Linien, beispielsweise bei Gemüse und Früchten, ist bereits um knapp 10 Prozent gestiegen», so eine Mediensprecherin.