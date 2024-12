Dass die SNB eine allzu starke Frankenaufwertung hemmen will, kommt der Exportwirtschaft zugute?

Gewiss, in einer offenen und exportstarken Volkswirtschaft wie der Schweiz sind die Wechselkurse für die gesamte Wirtschaftsentwicklung enorm wichtig. Doch es kommt auf die Güterabwägung an. Der Wechselkurs darf nicht zur zentralen Priorität werden, wenn dabei die Binnenkonjunktur vergessen wird. Denn so riskiert die SNB ein übermässiges Stellenwachstum, Inflation und einen bis zur Blasenbildung hochlaufender Boom am Aktien- und Immobilienmarkt. Zudem gibt es Exportsektoren, die zwar vom Wechselkurs abhängen, in denen aber andere Faktoren wichtiger sind.