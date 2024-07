Die Billigairline Volotea könnte auch Gewinnerin sein bei harten Auflagen, die der Iberia-Mutterkonzern IAG für die Übernahme von Air Europa in Spanien womöglich hinnehmen muss. Nach Daten von IBA verfügt IAG an den Flughäfen Madrid und Barcelona bereits über rund die Hälfte der Slots. Insidern zufolge ist der Airline-Konzern bereit, auf 52 Prozent der Flüge von Air Europa des vergangenen Jahres zu verzichten. Volotea bringt sich als Abnehmer in Stellung und will für Langstrecken die südamerikanische Gruppe Abra an Bord holen.