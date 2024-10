Die UBS macht in ihrem Bericht deshalb kein nationales Ranking. Denn gemäss ihren Angaben ziehen Menschen in der Schweiz in der Regel nicht nach weit entfernten Orten um - drei Viertel bleiben in einem Radius von etwa 10 Kilometern. Auch bewegt sich der Grossteil der erwerbstätigen Bevölkerung innerhalb der Grenzen der gleichen Arbeitsmarktgrossregion, so die Analysten.