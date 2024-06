Trump wurde am 14. Juni 1946 als viertes von fünf Kindern geboren. Sein Vater war ein Immobilienentwickler. Donald Trump wurde im Alter von 13 Jahren auf eine Militärschule geschickt, später studierte er Wirtschaftswissenschaften. In den 70er Jahren erhielt er ein Darlehen seines Vaters über eine Million Dollar und übernahm dessen Unternehmen, das er in die Trump Organization umbenannte. Flaggschiff wurde der 1983 errichtete Trump Tower an der Fifth Avenue in Manhattan. Sein erstes Buch, «The Art of the Deal», veröffentlichte er 1987. Nach zwei gescheiterten Ehen heiratete er 2005 die spätere First Lady Melania Knauss. Aus den drei Ehen hat Trump fünf Kinder.