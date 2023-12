Stichwort Arbeitsmarkt: Diesbezüglich sieht die Lage in Europa ja nach Hochbetrieb aus?

Die Lage bleibt angespannt. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum war noch nie so tief. Unternehmen haben trotz schwachem Wachstum immer noch Probleme, Leute anzustellen. Falls die Löhne weiterhin so schnell wachsen, könnte die EZB gezwungen sein, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflation ihrem 2-Prozent-Ziel näherzubringen. Dies ist aber nicht unser Hauptszenario: Wir erwarten mit 70-Prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Szenario mit einem schwachen, aber positiven Wachstum und gehen davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten nachlässt. Die Inflation bei Kernwaren hat nachgelassen und die Preise von Nahrungsmitteln oder Energieträgern gehen zurück. Und auch wenn sich die Kerninflation bei Dienstleistungen als hartnäckig erwiesen hat, so hat sie doch eindeutig ihren Höhepunkt erreicht und dürfte allmählich sinken. Es spricht daher vieles dafür, dass die Inflation zurückgeht und die EZB die Möglichkeit erhalten wird, die Leitzinsen zu senken, falls sich dieser Abwärtstrend bestätigt.