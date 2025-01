Im Allgemeinen sind die Nachrichten für US-Fluggäste gut, denn die Leistungen der Fluggesellschaften haben sich grösstenteils entweder verbessert oder sind gleich geblieben. Nach Delta rangiert United AirlinesHoldings an zweiter Stelle unter den inländischen Fluggesellschaften und an zehnter Stelle insgesamt, wobei 80,93 Prozent der Flüge pünktlich ankommen. Die Daten von Cirium zeigen, dass United seine Pünktlichkeit weiterhin mit einer Rate von 1 bis 2 Prozent pro Jahr verbessert, was die Möglichkeit eröffnet, dass es Delta in den kommenden Jahren in den Schatten stellen könnte.