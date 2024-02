Die Konsumentenpreise stiegen im Januar um 3,1 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,4 Prozent im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: