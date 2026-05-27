«Wenn wir diese Kapazität nutzen können, um unsere Kunden besser zu bedienen, einen grösseren Anteil am Kundenvermögen zu gewinnen, und schneller und stärker zu wachsen, dann werden die Auswirkungen auf Kosten und Arbeitsplätze geringer sein», sagte Iqbal Khan, UBS-Präsident des Bereichs Asien-Pazifik im Interview mit Bloomberg. «Wenn wir das jedoch nicht schaffen – und das ist ein branchenweites Thema –, dann wird das natürlich Folgen und Auswirkungen auf Kosten und Arbeitsplätze haben.»