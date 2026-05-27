«Wenn wir diese Kapazität nutzen können, um unsere Kunden besser zu bedienen, einen grösseren Anteil am Kundenvermögen zu gewinnen, und schneller und stärker zu wachsen, dann werden die Auswirkungen auf Kosten und Arbeitsplätze geringer sein», sagte Iqbal Khan, UBS-Präsident des Bereichs Asien-Pazifik im Interview mit Bloomberg. «Wenn wir das jedoch nicht schaffen – und das ist ein branchenweites Thema –, dann wird das natürlich Folgen und Auswirkungen auf Kosten und Arbeitsplätze haben.»
Standard-Chartered-CEO Bill Winters hatte gewarnt, dass ein stärkerer Fokus auf KI zum Wegfall von Stellen führen könnte, da die Bank das, was er als «Humankapital mit geringerem Wert» bezeichnete, durch Technologie ersetzt – eine Formulierung, für die er sich später entschuldigte.
Goldman-Sachs-Präsident John Waldron bezeichnete die traditionellen Abläufe seines Hauses in diesem Monat als eine «menschliche Fliessbandfertigung», die sich für Automatisierung eigne.
Khan indessen betonte, KI berge Risiken, habe aber zugleich das Potenzial, Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern. «Das ist die grösste Transformation, die wir erleben werden, und es geht vor allem darum, unsere Mitarbeiter weiterzubilden und selbst dazuzulernen», so der UBS-Manager.
Der CEO der japanischen Mizuho Financial Group, Masahiro Kihara, sagte am Mittwoch im Interview mit Bloomberg, dass selbst dann, wenn KI Arbeitsplätze ersetzt, dies nicht einen Abbau von Stellen bedeute.
(Bloomberg/cash)