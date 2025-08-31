Ab dem 3. September 2025 gibt es ausserdem nur noch fünf Flüge pro Woche, statt bisher sieben, von New York JFK nach Genf. Zwischen dem 1. September und dem 11. Oktober gibt es sogar nur vier Flüge pro Woche. Neu ersetzt auf dieser Strecke eine Boeing 767-400ER die bisherige 767-300ER.