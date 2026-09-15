Wegen des höheren Wachstums sprechen sich mehr Analysten für die Titel von Richemont aus. So empfehlen 14 von 20 Experten die Titel des Genfer Konzerns zum Kauf, nur einer zum Verkauf. Bei Swatch zeigt sich allerdings ein gegenteiliges Bild. Hier raten nur zwei der 17 Analysten zum Kauf, neun empfehlen Halten und sechs Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei Swatch rund 1,9 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau, bei Richemont dagegen fast 25 Prozent darüber.