4. KI in der Landwirtschaft

Der vierte Punkt: die Landwirtschaft. Vor allem in der Herstellung von Saatgut könne KI helfen, Produkte zu entwickeln, die an die lokalen Bedingungen wie Bodenbeschaffenheit, Klima und Witterung angepasst sind, so Gates. Ähnlich wie bei der Humanmedizin könne KI auch dazu beitragen, Impfstoffe für Vieh zu entwickeln. Gemäss Gates solle dies vor allem in ärmeren Ländern zum Zug kommen.