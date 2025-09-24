Dassault-Chef Trappier forderte eine klare Führung für die Kernkomponente des bemannten Kampfflugzeugs. «Wir sind absolut offen für eine Zusammenarbeit, auch mit den Deutschen, aber wir bitten nur um eine Kleinigkeit: Geben Sie uns die Möglichkeit, das Programm zu leiten», sagte er. Er werde nicht akzeptieren, dass technische Aspekte in einer Dreierrunde entschieden würden. «Ich will, dass der 'beste Athlet' entscheidet.» Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Juli erklärt,