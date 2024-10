Die Verbraucherpreise zogen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen stärker an als noch im September - und zwar zwischen 1,8 und 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat. Im September war die Teuerungsrate wegen billigerer Energie noch auf 1,6 Prozent gefallen, den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Das Statistische Bundesamt will eine erste bundesweite Schätzung für den Oktober am Nachmittag veröffentlichen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 1,8 Prozent.