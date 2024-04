Vor seiner Rolle als Professor und Direktor des Studiengangs Mathematik in Finanzwesen am NYU Courant arbeitete Petter in der Quantitative Strategies-Gruppe bei Goldman Sachs Asset Management. Im Jahr 2021 wurde er für seine Beiträge auf dem Gebiet der quantitativen Portfoliotheorie zum "Quant des Jahres" ernannt. Petter hat zahlreiche Artikel und Bücher über quantitative Finanzen, Handel und Finanzdatenwissenschaft mitverfasst und ist Mitglied mehrerer Unternehmensbeiräte, Herausgebergremien für wissenschaftliche Zeitschriften und beruflicher Vereinigungen. Er hat einen Doktortitel in Mathematik von der Yale University, einen M.Phil. in Angewandter Mathematik vom Royal Institute of Technology und einen M.Sc. in Mathematik von der ETH Zürich.