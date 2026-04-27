Das US-Raumfahrt- und Datenanalyseunternehmen HawkEye 360 strebt bei seinem Börsengang in New York eine Bewertung von ‌bis ⁠zu 2,42 Milliarden Dollar an. Die Firma aus Herndon ⁠im Bundesstaat Virginia wolle bis zu 416 Millionen Dollar einnehmen, teilte HawkEye ‌am Montag mit. Dafür sollen 16 ‌Millionen Aktien zu einem ​Preis zwischen 24 und 26 Dollar pro Stück angeboten werden. Die Papiere sollen unter dem Kürzel «HAWK» an der New Yorker Börse gelistet werden. Nach dem Börsengang wird der Vermögensverwalter ‌BlackRock 5,1 Prozent der Anteile halten.