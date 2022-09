Dabei seien möglicherweise eine Reihe von Kundendaten in Umlauf geraten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend. Der Chef der auf den Onlinehandel mit Secondhand-Uhren spezialisierten Plattform, Arjen van de Vall, habe sich zum Vorfall in einem E-Mail an die Kundinnen und Kunden gerichtet. Darin berichtete er, dass auf einem Benutzerkonto eines Mitarbeiters ein unbefugter Zugriff festgestellt worden sei, schrieb Bloomberg.