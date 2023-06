Die neuen Maschinen sind in den Dätwyler-Werken in Silao (Mexiko) und Ningguo (China) installiert. Dadurch würden die Lieferketten für die Kunden in China und Nordamerika sicherer und nachhaltiger, heisst es weiter. Anwendung finden O-Ringe etwa im Thermomanagement von Batterien, in der Leistungselektronik, bei Sensoren sowie elektrischen Brems- und Antriebssystemen.